Журналисты узнали подробности жизни мужчины, подозреваемого в убийстве собственного сына в Туле

Ранее годовалый мальчик был найденным погибшим в городской квартире. В убийстве сразу заподозрили его отца, и объявили того в розыск. Мужчину задержали на следующий день. Его пришлось поместить в больницу из-за травм, которые он сам себе нанес. Подозреваемый уже допрошен, он дал признательные показания, сознавшись в убийстве. Об этом сообщили РИА Новости.

«Он состоит на учете у психиатра, официально», - привели журналисты слова осведомленного источника.

Мать погибшего мальчика не расписана с подозреваемым, и не живет с ним. Она привезла ребенка к родителям его отца, поскольку ей нужно было уйти на работу и оставить кого-то с ним. Семейная пара также вышла из дома, оставив внука на попечение своего сына, это и привело к трагедии.