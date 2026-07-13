Военкор Евгений Поддубный опубликовал кадры ударов FPV-дронов по группам пехоты ВСУ на Запорожском направлении, пишут «Вести» . По его словам, эти видео наглядно объясняют, почему Киев стремится продлить военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней.

В своем канале в мессенджере MAX Поддубный показал, как операторы БПЛА войск беспилотных систем уничтожают группы украинской пехоты, действующие под прикрытием лесополос. Военкор подчеркнул: все боевики на видео могли бы сохранить жизни, если бы сложили оружие и сдались в плен.

Киевский режим планирует продлить военное положение со 2 августа до конца октября. Поддубный отметил, что на практике это означает сохранение механизмов насильственной мобилизации и ужесточение ограничений для мужского населения.

«Не стать "героем" таких видео – реально, если сложить оружие и сдаться в российский плен. Прекрати эти хлопцы сопротивление – остались бы живы», – делает вывод военкор.

Ранее Berliner Zeitung писало, что в случае отмены военного положения и проведения выборов Зеленский вряд ли сможет сохранить пост.