Злоумышленники стали чаще воровать аккаунты на маркетплейсах

Соответствующее предупреждение сделали эксперты российского Центробанка в своем обзоре, передает издание «Вести». Аналитики предупредили, что обычно для кражи злоумышленники подбирают логины и пароли при помощи слитых данных пользователей. После этого, они оформляют большое количество заказов у подставных продавцов и оплачивают их при помощи привязанной к аккаунту карты.

В результате таких действий, средства отправляются напрямую мошенникам, и чтобы защититься от этого, эксперты рекомендуют не использовать одни и те же пароли для разных сайтов и регулярно менять их. Для расчетов во время покупок онлайн, стоит завести отдельную карту, на которой не будут храниться лишние деньги. Переводить нужную сумму на такую карту лучше всего непосредственно перед покупкой, советуют эксперты.

Ранее депутат Немкин призывал критично относиться к подозрительным голосовым сообщениям.