Злоумышленники стали разрабатывать криптовалютные пирамиды
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В последние годы криптовалюта стала не только востребованным инвестиционным инструментом, а также привлекла внимание злоумышленников. Так, возросли случаи создания криптовалютных пирамид, которые нацелены на неопытных пользователей. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Уточняется, что одной из подобных схем стала пирамида, которая использует криптовалюту TON. Мошенники предлагают жертвам создать кошелек, связанный с потенциально опасным ботом Телеграм, приобрести минимум 5,5 TON и отправить их на указанный адрес.
По словам экспертов, криптовалюта для большинства людей остается «темным лесом», что облегчает злоумышленникам задачу. Во многом они также пользуются и неопределенным законодательным статусом криптовалюты в нашей стране.
Добавляется, что ключевыми признаками финансовой пирамиды являются обещания гарантированно высокого дохода без особых усилий, обилие фейковых отзывов и обязательное условие предварительных вложений.