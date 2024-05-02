Злоумышленники стали разрабатывать криптовалютные пирамиды

В последние годы криптовалюта стала не только востребованным инвестиционным инструментом, а также привлекла внимание злоумышленников. Так, возросли случаи создания криптовалютных пирамид, которые нацелены на неопытных пользователей. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Уточняется, что одной из подобных схем стала пирамида, которая использует криптовалюту TON. Мошенники предлагают жертвам создать кошелек, связанный с потенциально опасным ботом Телеграм, приобрести минимум 5,5 TON и отправить их на указанный адрес.

По словам экспертов, криптовалюта для большинства людей остается «темным лесом», что облегчает злоумышленникам задачу. Во многом они также пользуются и неопределенным законодательным статусом криптовалюты в нашей стране.

Добавляется, что ключевыми признаками финансовой пирамиды являются обещания гарантированно высокого дохода без особых усилий, обилие фейковых отзывов и обязательное условие предварительных вложений.