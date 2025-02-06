Злоумышленники внедрили новые схемы обмана с банкоматами

Аферисты изобретают все более новые методы обмана пользователей банкоматов. Так, одним из наиболее популярных мошеннических методов является «сканирование» — достаточно недоступная для глаз техника, которая основана на установке мошеннических устройств непосредственно на банкомате. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Так, ряд устройств могут выглядеть безобидно, замаскированные под камеры безопасности или элементы самого банкомата. Одна из наиболее распространенных практик заключается в скрытии миниатюрной камеры в конструкции банкомата, которая как раз записывает пользователей, вводящих свой PIN-код. Данный простой прием дает возможность мошенникам получить необходимую информацию для клонирования банковской карты и совершения мошеннических снятий.

Уточняется, что в целях безопасности перед тем, как вставить свою карту, следует выполнить ряд действий. Во-первых, внимательно осмотреть банкомат, перед любой операцией необходимо проверить устройство и отметить возможные подозрительные элементы, поскольку именно данные зоны чаще всего становятся мишенью для мошенников. Перед вставкой карты стоит скрыть клавиатуру во время ввода PIN-кода, даже если никто не наблюдает за вами, крайне важно прикрыть клавиатуру свободной рукой при вводе кода.

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