«Знакомый попросил»: мужчину, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков, задержали в Королеве

Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов на улице Советской в подмосковном Королеве по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан уроженец одной из республик Средней Азии. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Так, в ходе обыска строящегося дома, расположенного на улице Полевой, где злоумышленник проводил ремонтные работы и проживал, полицейские обнаружили и изъяли 24 брикета коричневого цвета, 11 пластиковых бутылок и 7 пакетов с кристаллическими веществами, более тысячи таблеток оранжевого и розового цветов, 24 бутылки с остатками вещества, а также вакууматор, весы, изоленту и скотч.

Задержанный пояснил, что знакомый попросил его просушить на чердаке дома наркотические средства и расфасовать их в пакеты и пластиковые емкости. В настоящее время в отношении задержанного следователем возбуждено уголовное дело по статье 30, а также статье 228.1 УК РФ.

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