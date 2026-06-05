«Знал, но не думал, что накажут»: екатеринбуржец получил 10 суток за татуировку «Черное солнце»

В Екатеринбурге суд отправил местного жителя под административный арест на 10 суток за демонстрацию нацистской символики — татуировку с эзотерическим знаком «Черное солнце». Как сообщили « Ленте.ру » в пресс-службе судов Свердловской области, мужчину признали виновным по статье 20.3 КоАП РФ.

В ходе заседания осужденный полностью признал вину и пояснил, что знал о принадлежности символа к нацистской атрибутике, но не предполагал, что за это предусмотрена ответственность. Он пообещал свести татуировку. Защита попыталась оспорить решение, однако вышестоящая инстанция оставила постановление без изменений.

Поводом для разбирательства стали личные фотографии, которые екатеринбуржец выложил в своем Telegram-аккаунте в конце мая. Правоохранители обратили внимание на изображение на руке, установили личность владельца и составили протокол об административном правонарушении.