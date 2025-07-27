Знаменитого сербского режиссера Кустурицу обвинили в подготовке государственного переворота

Известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица вместе с представителями оппозиции готовил в Сербии государственный переворот, такое заявление сделал сербский президент Александр Вучич, его слова привело РИА Новости.

Вучич посетил центр паллиативной помощи под Белградом. В ходе осмотра объекта он заявил журналистам, что Кустурица выступает заодно с представителями оппозиции.

«Посмотрите, до чего дошла эта бессмыслица — все они вместе. Никакой разницы нет, есть общая мишень — это Вучич, должны его свергнуть, и это их программа. Другой программы нет», — указал он.

Сербский лидер также сообщил, что у всех его оппонентов нет никакой внятной политической программы, а также понимания того, что именно хотят простые люди, населяющие страну.

Ранее президент Сербии Вучич заявил, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин дал ему необычное обещание – выполнить любую его просьбу. В ответ на это шокированный сербский лидер ответил, что хотел бы получить какую-нибудь фабрику.