Знаменитый пилот-каскадер Роб Холланд погиб в авиакатастрофе

Один из самых знаменитых в мире пилотов-каскадеров погиб в Соединенных Штатах. Роб Холланд разбился в возрасте 50 лет во время выполнения тренировочного вылета. Об этом сообщил портал The Voice Mag.

За свою жизнь Холланд 13 раз был удостоен титула чемпиона США по высшему пилотажу. Еще шесть раз он становился чемпионом мира в этой дисциплине. Мастерство не спасло его во время одного из тренировочных вылетов. Он проводил тренировку перед новым шоу, которое должно было состояться в выходные. Летчик не справился с управлением, и его самолет рухнул на землю.

«Роб Холланд погиб 24 апреля 2025 года, в результате несчастного случая. Причина крушения на данный момент неизвестна, и она расследуется», — такое заявление сделали близкие погибшего летчика.

ЧП произошло на авиабазе Лэнгли в американском штате Вирджиния.

Ранее сообщалось, что чемпионка Франции в слаломе Марго Симон погибла в 18 лет после падения на тренировке. Врачи, прибывшие на вызов, приняли все возможные меры для реанимации молодой спортсменки, однако, спасти ее не удалось.