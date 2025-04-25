В 18 лет погибла чемпионка Франции в слаломе Марго Симон
Чемпионка Франции в слаломе Симон погибла в 18 лет после падения на тренировке
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В Валь-д’Изере произошла трагедия, унесшая жизнь 18-летней чемпионки Франции U18 по слалому Марго Симон. Девушка погибла во время подготовки к турниру Red Bull Alpine Park, передает RMC Sport.
Несчастный случай произошел после того, как Симон упала. Врачи, прибывшие на вызов, приняли все возможные меры для реанимации молодой спортсменки, однако, спасти ее не удалось. В связи с происшествием прокуратура Альбервиля начала расследование для выяснения всех обстоятельств и причин трагедии.
Смерть Марго Симон вызвала широкий отклик в лыжном сообществе. Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) выразила глубокие соболезнования семье и близким спортсменки, предложив им поддержку.
Турнир Red Bull Alpine Park организован чемпионом Олимпиады-2022 Клеманом Ноэлем. Соревнования включают элементы параллельного слалома и фристайла.
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