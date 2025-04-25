В 18 лет погибла чемпионка Франции в слаломе Марго Симон

В Валь-д’Изере произошла трагедия, унесшая жизнь 18-летней чемпионки Франции U18 по слалому Марго Симон. Девушка погибла во время подготовки к турниру Red Bull Alpine Park, передает RMC Sport .

Несчастный случай произошел после того, как Симон упала. Врачи, прибывшие на вызов, приняли все возможные меры для реанимации молодой спортсменки, однако, спасти ее не удалось. В связи с происшествием прокуратура Альбервиля начала расследование для выяснения всех обстоятельств и причин трагедии.

Смерть Марго Симон вызвала широкий отклик в лыжном сообществе. Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) выразила глубокие соболезнования семье и близким спортсменки, предложив им поддержку.

Турнир Red Bull Alpine Park организован чемпионом Олимпиады-2022 Клеманом Ноэлем. Соревнования включают элементы параллельного слалома и фристайла.

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