Зона поражения, угрожающая человеку: выяснилось, к каким последствиям может привести взрыв на ЗАЭС

Сеть заполнили тревожные новости о возможном теракте Киева на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Если в конечном итоге слухи окажутся реальными, последствия могут быть катастрофическими.

Об этом рассказал председатель совета директоров группы компаний «Экобокс» и член совета Директоров АО «Полигон» Александр Гусев. По его словам, последствия аварии зависят от различных факторов. Важно, каким будет взрыв, который вызовет повреждения на станции. Играют роль также погодные условия в момент взрыва, состояние энергоблоков (работают или остановлены).

«Для аварий на АЭС характерно радиоактивное заражение атмосферы и местности легколетучими радионуклидами (йод, цезий и стронций). Зона поражения от радиоактивного загрязнения, представляющего угрозу для человека, может начинаться от нескольких десятков километров», — отметил эколог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, уточнил Гусев, в случае повреждения объектов с отработанным радиоактивным топливом загрязнение может быть локальным.

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