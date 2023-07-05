«Изучить инструкции и создать запасы»: как спастись в случае радиационной катастрофы

Российские власти долгое время стараются привлечь внимание Запада к тому, что Киев готовит теракт на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

На этом фоне председатель совета директоров группы компаний «Экобокс» и член совета директоров АО «Полигон» Александр Гусев напомнил о мерах безопасности для граждан, которые могут оказаться в зоне возможного поражения.

По его словам, атомные электростанции отличаются от любого промышленного объекта, на котором может произойти авария с выбросом вредных веществ в окружающую среду.

«При аварии на АЭС в окружающую среду могут попасть радиоактивные элементы, являющиеся результатом жизнедеятельности атомной станции и представляющие серьезную опасность для окружающей среды и населения», — пояснил эколог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как уточнил собеседник, гражданам, оказавшимся в районе расположения АЭС, необходимо выяснить в ближайшем территориальном управлении по делам ГОЧС, как население будут оповещать об авариях на объектах, которые могут вызвать радиационное воздействие и радиоактивное загрязнение.

«Необходимо изучить инструкции о порядке действий в случае радиационной аварии, создать запасы необходимых средств на случай аварии — герметизирующих материалов, йодных препаратов, продовольствия, воды и так далее», — подчеркнул Гусев.

Ранее мы сообщали, что ВСУ могут ударить по ЗАЭС ракетой с ядерными отходами.