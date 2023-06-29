Зоолог Гомыранов назвал сроки ухода змей из лесов Подмосковья
Фото: [©Игорь Подгорный/РИА Новости]
В Московской области четырехлетний мальчик попал в больницу после укуса змеи, немногим ранее змея укусила 12-летнюю девочку. Зоолог Илья Гомыранов назвал сроки прекращения нашествия опасных пресмыкающихся в регионе. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его мнению, сроки прекращения активности змей в лесах Подмосковья назвать сложно.
Он пояснил, что большое число змей в Московском регионе развилось на фоне хорошей теплой погоды.
Гомыранов добавил, что нападения рептилий на людей завершатся при наступлении похолодания.