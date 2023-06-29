Зоолог Гомыранов перечислил правила поведения при встрече со змеей

По словам зоолога Ильи Гомыранова, змеи нападают на людей при чувстве опасности. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что причина нападении кроется в том, что многие пытаются подойти к змее ближе с целью рассмотреть ее. Такая ситуация нарушает спокойствие пресмыкающегося, поэтому змея начинает защищаться.

Эксперт подчеркнул, что наиболее правильным поведением при встрече со змеей будет отход от нее на безопасное расстояние.

Гомыранов добавил, что использование простых правил безопасности позволит защититься от змеиного укуса. Так, следует на природе находиться в высоко обуви и длинные штаны из плотной ткани.