Зоозащитник Базаркина рассказала, когда собаки начинают есть хозяев

По словам зоозащитника Натальи Базаркиной, нападение собаки на погибшего хозяина может свидетельствовать о том, что она за что-то мстила, поскольку животные начинают есть своих мертвых хозяев только от голода. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что при этом понятие «бойцовская собака» является мифом, в действительности порода на поведение не оказывает никакого влияния.

По мнению эксперта, при условии если пес хотел привести погибшего в чувства, то просто бы его лизал, тыкал носом, царапал лапами.