Зоозащитница отправила школьнику порновидеоролики с угрозами расправы

Бывшая преподавательница русского языка из Ростовской области стала фигуранткой уголовного дела о растлении малолетних. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Don Mash, женщина отправляла несовершеннолетнему мальчику порновидеоролики с участием мужчин и сопровождала их угрозами.

Инцидент, как сообщается, стал следствием другого резонансного события. В июле 2025 года в Ессентуках на школьника напала собака. После этого на пострадавшего и его семью обрушилась травля со стороны зоозащитников, которые утверждали, что животное лишь оборонялось, а вина лежит на самом мальчике.

Одна из активисток, которая, по данным канала, ранее работала учительницей русского языка в Новошахтинске, перешла все границы. Она начала направлять несовершеннолетнему в мессенджеры порнографические материалы, при этом угрожая, что с ним «будет сделано то же самое». В результате родители подростка были вынуждены обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

На основании собранных материалов в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Подозреваемую доставили в Ессентуки, и по ходатайству следствия суд избрал в ее отношении меру пресечения в виде ареста.

