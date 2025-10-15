В Челябинске школьника обнажили на уроке физкультуры перед классом

В Челябинске у 12-летнего ученика во время урока физкультуры сорвали трусы перед его сверстниками. Информацию об этом распространило издание 74.RU.

По словам матери пострадавшего мальчика, инцидент произошел, когда учительница отвлеклась. Одноклассник подошел к ее сыну сзади и стянул одежду. Школьник был шокирован произошедшим. Хулиган, однако, отрицает злой умысел, утверждая, что хотел разыграть друга, стянув только шорты.

«Но как можно доказать, что он хотел только шорты стянуть? И почему кто-то должен верить ему. Мы поставим обидчика на место», — заявила мать мальчика, подчеркнув, что обратилась к руководству школы, юристу, и собирается подать заявление в полицию.

Родительница сообщила, что обидчик и раньше был замечен в агрессивном поведении. В частности, в четвертом классе он избил одноклассника и ударил девочку.

«Все это ему сошло с рук, ситуации эти не были проработаны, просто все родители в чатах переругались, и все. И если бы я сейчас не обратилась к юристу, то и эта ситуация наверняка спустилась бы на тормозах. Но сейчас этой семьей займутся соцзащита, опека и подразделение полиции по делам несовершеннолетних», — заключила женщина.

Согласно данным источника, органы опеки и администрация учебного заведения начали расследование обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ школьный учитель обнаружил у ученика предмет, похожий на патрон.