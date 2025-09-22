Звуки взрывов в Подмосковье: власти рассказали про последствия атаки БПЛА

В Реутове Московской области после отраженной атаки БПЛА не обошлось без повреждений. Об этом рассказал глава округа Филипп Науменко.

Жители Реутова слышали громкие хлопки вечером, 22 сентября. Пугающие звуки раздались в разгар массированных атак БПЛА на Москву. Позже в ряде телеграм-каналов сообщили, что несколько автомобилей получили серьезные повреждения в районе улицы Строителей.

Науменко подтвердил информацию: по его сведениям, вмятины и различные деформации получили минимум четыре машины.

«Жертв и разрушений нет. Пострадали 4 автомобиля. Угроза для жителей отсутствует. Прошу вас сохранять спокойствие и доверять информации исключительно из проверенных официальных источников», — обратился глава к жителям Реутова.

Оперативные службы уже работают на месте падения обломков, оценивая масштабы повреждений и обеспечивая безопасность территорий.

Напомним, этот инцидент стал частью сегодняшней серии атак дронов на Московский регион, в ходе которых силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей. По последним данным на 23:10, было сбито не меньше 12 БПЛА. Также мэр столицы Сергей Собянин с небольшой разницей во времени сообщил еще о двух дронах, ликвидированных в небе.