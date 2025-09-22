Более 10 БПЛА сбили в небе над Московской областью
Собянин сообщил о 12-м БПЛА, запущенном ВСУ в сторону Москвы
Силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ уничтожили еще один беспилотник ВСУ, атаковавший Москву.
Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на месте падения обломков воздушной цели работают специалисты экстренных служб. Дрон стал очередным, который сбили в небе над Московским регионом.
Отметим, что инцидент стал продолжением сегодняшней серии атак на столицу — ранее мэр сообщал об уничтожении 11 вражеских беспилотных средств. По состоянию на 22.30 сбили 12 по счету БПЛА.
Также напомним, что попытка ВСУ атаковать Москву привела к ограничениям в аэропортах столицы. Были задержаны или отменены не меньше 37 рейсов, часть перенаправили в другие города и воздушные гавани.
Ранее сообщалось, что на видео попал самолет, летевший рекордно низко над домами в Новой Москве.