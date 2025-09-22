Более 10 БПЛА сбили в небе над Московской областью

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на месте падения обломков воздушной цели работают специалисты экстренных служб. Дрон стал очередным, который сбили в небе над Московским регионом.

Отметим, что инцидент стал продолжением сегодняшней серии атак на столицу — ранее мэр сообщал об уничтожении 11 вражеских беспилотных средств. По состоянию на 22.30 сбили 12 по счету БПЛА.

Также напомним, что попытка ВСУ атаковать Москву привела к ограничениям в аэропортах столицы. Были задержаны или отменены не меньше 37 рейсов, часть перенаправили в другие города и воздушные гавани.

Ранее сообщалось, что на видео попал самолет, летевший рекордно низко над домами в Новой Москве.