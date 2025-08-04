1 сентября может стать оплачиваемым выходным днем для родителей в России

Дмитрий Гусев, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», в интервью РИА Новости выступил с инициативой сделать 1 сентября оплачиваемым нерабочим днём для родителей.

Он сообщил, что документ, касающийся этого вопроса, находится в стадии разработки и вскоре будет представлен на рассмотрение в нижнюю палату законодательного органа.

По словам Гусева, для многих родителей, особенно тех, чьи дети впервые идут в школу, 1 сентября — это день, полный гордости. Однако не все руководители понимают и разделяют их чувства.

«Кто-то заставляет брать отгул за свой счет, кто-то вычитает этот день из отпуска. Мы предлагаем закрепить право на полноценный оплачиваемый выходной», — сказал депутат.

Депутат Гусев обратился к представителям всех политических партий с призывом поддержать его предложение. Он пояснил, что это поможет семьям спокойно разделить радость от начала учебного года со своими детьми.