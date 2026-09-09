10 гектаров истории: в Бахчисарае восстанавливают поле эфиромасличной розы

В Крыму снова цветут заброшенные плантации эфиромасличной розы. Московская компания выкупила 10 гектаров в Бахчисарайском районе и уже собрала первый урожай — 3,5 тонны лепестков. Подробности ТАСС сообщил директор «Крымской розы» Иван Гладун.

По его словам, столичные предприниматели вдохновились историей возрождения отрасли и решили вложиться в восстановление старого поля. Компания помогала партнерам консультациями и опытом. Результат — первый полноценный сбор в 2026 году.

Гладун отмечает: количество возрожденных плантаций растет ежегодно. Крым остается ключевым регионом по выращиванию лаванды и розы. Основные площади — Бахчисарайский, Белогорский районы и окрестности Алушты.

Сейчас под многолетними эфиромасличными культурами занято более 1400 гектаров: лаванда — около 800 га, роза — 110 га.

До этого финансист назвал депозиты с высокими ставками.