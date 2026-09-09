Месси покупает футбольный клуб в Испании

Аргентинец договорился с нынешними владельцами клуба и приобретет 100% акций «Эльденсе». Клуб выступает в Сегунде, втором по силе испанском дивизионе, где после четырех стартовых туров занимает 20-е место (из 22 команд) с двумя очками. «Эльденсе» базируется в провинции Аликанте, неподалеку от Каталонии, где аргентинец планирует обосноваться по окончании карьеры.

Сумма сделки не разглашается. Ранее Месси уже приобрел каталонский клуб «Корнелья» из четвертого испанского дивизиона.

Накануне Лионель Месси в 17-й раз был включен в список номинантов на приз лучшему футболисту мира. «Золотой мяч» он выигрывал рекордные восемь раз.

31 августа 39-летний Месси заявил, что прекращает выступления за сборную России. С национальной командой он стал чемпионом мира в 2022 году, а также дважды играл в финалах.