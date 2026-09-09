Матвей Сафонов высказался о выигранной конкуренции у Шевалье

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов прокомментировал для Le Parisien ситуацию с конкуренцией между вратарями в парижском клубе.

Перед началом минувшего сезона в ПСЖ пришел Люка Шевалье, и именно француз поначалу стал первым номером. Однако ближе к середине сезона Сафонов выиграл у него конкуренцию.

«Я просидел на скамейке три или четыре месяца, то есть около 20 игр. А потом все изменилось! Прежде всего, это психологическая битва. Я проделал колоссальную работу. Морально было тяжело, потому что клуб подписал нового вратаря тогда. Считаю, что последние два года стали решающими для моей карьеры: я глубоко изменился в психологическом, физическом и тактическом планах», — рассказал Сафонов.

Сафонов проводит свой третий сезон за ПСЖ. За это время он выиграл девять титулов с парижским клубом, включая две победы подряд в Лиге чемпионов.

Ранее стало известно, что журнал France Football включил Матвея Сафонова в десятку номинантов на приз лучшему вратарю мира.