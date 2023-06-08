Десять колледжей Подмосковья вошли в ТОП-500 всероссийского турнира «Лига знаний: школы и колледжи»

Десять колледжей из Подмосковья смогли войти в рейтинг из ТОП-500 образовательных учреждений в рамках всероссийского турнира «Лига знаний: школы и колледжи», сообщили в областном Минобразования. Он проводился при поддержке Минпросвещения России.

«Конкурс приурочен к Году педагога и наставника, в нем приняли участие более 400 тысяч учащихся по всей стране», — говорится в сообщении ведомства.

В рейтинг от региона попали колледж «Московия», Ногинский и Губернский колледжи и другие образовательные учреждения. Ученики из данных заведений приняли участие в серии индивидуальных и командных игр. Отметим, что организаторами мероприятия выступили Российское общество «Знание» и РДДМ «Движение Первых».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл педагогическую конференцию «История в учебниках и за пределами учебников».