10 новых автобусов вышли в рейсы на маршрутах Люберец

Ключи от них вручил водителям глава городского округа Владимир Волков. Приобретение машин для пассажирских перевозок прошло при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева и министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новые десять автобусов в Люберцах пригородного типа. Они оборудованы для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрены специальные места даже для собак-поводырей. А еще в этих автобусах комфортно передвигаться как летом, так и зимой благодаря системе климат-контроля. За порядком в салоне следят видеокамеры. Для безопасности установлены и системы пожаротушения. В поездке можно зарядить гаджет. Для этого в салоне есть USB-розетки. Эти автобусы уже вышли в рейсы на четырех маршрутах, которыми пользуются большое число пассажиров.