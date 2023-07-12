10 новых автобусов вышли в рейсы на маршрутах Люберец
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Люберцы]
Автопарк отделения «Мострансавто» в Люберцах пополнился десятью новыми автобусами большого класса.
Ключи от них вручил водителям глава городского округа Владимир Волков. Приобретение машин для пассажирских перевозок прошло при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева и министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Новые десять автобусов в Люберцах пригородного типа. Они оборудованы для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрены специальные места даже для собак-поводырей. А еще в этих автобусах комфортно передвигаться как летом, так и зимой благодаря системе климат-контроля. За порядком в салоне следят видеокамеры. Для безопасности установлены и системы пожаротушения. В поездке можно зарядить гаджет. Для этого в салоне есть USB-розетки. Эти автобусы уже вышли в рейсы на четырех маршрутах, которыми пользуются большое число пассажиров.
«Будем и дальше работать над обновлением транспортного состава наших компаний-перевозчиков. Безопасность и комфорт пассажиров — превыше всего», — подчеркнул глава городского округа Люберцы.