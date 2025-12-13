«10 тысяч рублей на «шубу» и икру». Как россияне планируют бюджет для новогоднего стола

Большинство жителей России сохраняют верность домашней кухне в Новый год. Согласно совместному исследованию сервиса «Купер» и компании «ОнИн», которое приводит «Газета.Ru» , почти 80% опрошенных полностью берут приготовление праздничного ужина на себя. Еще 20% совмещают собственные усилия с заказом готовых блюд, чтобы снизить нагрузку.

При этом подход к формированию меню меняется. За последние 2-3 года 41% респондентов сократили количество и объем блюд, оставив лишь проверенные фавориты. Треть (33%) любит кулинарные эксперименты, а 13% активно включают в меню полезные варианты.

Традиции остаются сильны: для 46% обязательны «оливье», икорные бутерброды и другие классические закуски. Однако почти столько же (44%) стремятся разнообразить стол новыми вкусами. Каждый третий ориентируется на легкость и пользу (33%), а 29% — на скорость приготовления. Несмотря на это, почти половина (47%) в этом году меню менять не станут, 33% попробуют новый рецепт, а лишь 3% планируют радикальный пересмотр концепции.

Бюджет праздника для большинства укладывается в 10 000 рублей — на эту сумму ориентируются 63% россиян. Еще 21% готов потратить от 10 до 15 тысяч.

Лидеры праздничного стола неизменны: мандарины (81%) и салат «Оливье» (79%). Также в топе — «селедка под шубой» (61%), бутерброды с икрой (57%) и запеченная птица в качестве горячего (41%). Среди напитков лидируют сок (62%) и российское игристое (60%), а из алкоголя чаще выбирают водку и коньяк (по 27%).

Ранее сообщалось о том, что большинство россиян хотят в подарок на Новый год деньги.