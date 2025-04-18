100-летие города Озеры отметят юбилейной медалью

В августе 2025 года жители Озер с гордостью отметят важную веху — 100-летний юбилей своего города. В связи с этим знаменательным событием Совет депутатов городского округа Коломна принял решение об утверждении новой награды — медали «100 лет городу Озеры».

Медаль представляет собой серебристый металлический круг диаметром 32 мм с двусторонней гравировкой. На аверсе будет размещена рельефная композиция, воссоздающая облик фабричных зданий Щербаковской мануфактуры, существовавшей в начале XX века, а также надпись «город Озеры». На реверсе медали даты — 1925 и 2025 — будут расположены внутри стилизованного лаврового венка. К награде будет прилагаться официальное удостоверение установленного образца. Определение кандидатов на получение медали остается в компетенции Совета депутатов городского округа Коломна.

«Памятный знак будет вручен тем, кто своим трудом и достижениями оставил заметный след в истории нашего города. Это выражение признательности жителям, благодаря усилиям которых Озеры динамично развиваются, укрепляются и растут, внося значимый вклад в ключевые сферы: экономику, промышленность, здравоохранение, образование, культуру и спорт, создавая комфортную и современную среду для жизни», — подчеркнул Александр Гречищев, акцентируя внимание на важности этой инициативы.

История Озер как города начинается осенью 1917 года, когда административные функции села были перенесены сюда из упраздненного Горского волостного земства. В то время население Озер составляло примерно 14,5 тысяч человек. Через месяц столичный совет утвердил решение о преобразовании села в рабочий поселок. Официальный статус города Озеры был закреплен постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета СССР только восемь лет спустя — 17 августа 1925 года.