Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта

Монгольский литератор Дашзэвэгийн Сайнбаяр в беседе с ТАСС рассказал о мотивах создания своей книги «Путин Великий: 100 потрясающих фактов о патриоте». По словам автора, издание призвано помочь молодым людям в Монголии глубже осознать ту ключевую роль, которую Владимир Путин сыграл в судьбе России.

Поводом для написания книги стали личные впечатления писателя от поездки в Москву в 2012 году. Увиденные им перемены кардинально отличались от реалий 1990-х годов.

«Мой дядя, живущий в столице России, объяснил, что все изменения связаны с Владимиром Владимировичем Путиным. Я стал читать книги, смотреть документальные фильмы и был удивлен, как за такой короткий срок можно поставить страну на ноги. И пришел к выводу, что надо сделать книгу об этом», — поделился Сайнбаяр.

Он добавил, что выбрал формат комиксов, чтобы сделать материал максимально доступным для подрастающего поколения. Автор убежден, что подобное повествование способно донести важную мысль: время не терпит пустоты. Сайнбаяр подчеркнул, что Монголия за последние 30 лет не достигла значимых успехов, и его работа призывает общество к появлению сильного, умного и энергичного руководителя.

Ранее сообщалось о том, что туристы выбирают Монголию из-за дикой природы и кочевой культуры.