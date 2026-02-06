«100 тысяч на подготовку к родам». В РФ хотят повысить пособия для беременных жен срочников и малоимущих

Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) выступил с инициативой о значительном повышении ключевых социальных выплат для семей с детьми. Основные предложения касаются выплат семьям военнослужащих, так и общих пособий.

Для беременных жен военнослужащих-срочников предлагается увеличить единовременное пособие до 100 тысяч рублей, что более чем вдвое превышает нынешний размер. По словам парламентария, это «позволит женщине в отсутствии мужа создать необходимые условия для подготовки к родам».

В числе других инициатив — установление нового фиксированного минимума ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей на уровне 20 тысяч рублей. Для работающих родителей планируется пересмотреть формулу расчета, убрав верхний лимит, но сохранив принцип выплаты 40% от заработка.

Также предлагается повысить базовую ставку единого пособия для детей до 17 лет и беременных женщин до 100% прожиточного минимума для всех получателей, отменив существующие градации. Это, как отмечает депутат, «упростит систему и сделает помощь более весомой». Дополнительно Панеш считает необходимым расширить критерии нуждаемости, чтобы поддержку получали семьи с доходом не выше полутора прожиточных минимумов.

Отдельно затрагивается поддержка семей военнослужащих: ежемесячное пособие на ребенка предлагается увеличить до 25 тысяч рублей и продлить его выплату до достижения ребенком семи лет. Парламентарий подчеркнул, что поддержка таких семей — важная часть социальной политики, но ее уровень требует пересмотра в сторону увеличения. Для реализации этих мер потребуются изменения в федеральном бюджете.

Ранее сообщалось о том, что размер маткапитала на первого ребенка приблизится к 729 тысячам.