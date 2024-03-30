100 вопросов лидеру: депутат Евгений Авдеев провел встречу с луховицкой молодежью

Проведение встреч молодежи с лидерами общественного мнения давно превратилось в добрую традицию для городского округа Луховицы.

Встречи проходят ежемесячно. Спикером недавней стал заместитель председателя Совета депутатов городского округа Луховицы Евгений Авдеев. Мероприятие состоялось в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». На встречу были приглашены молодогвардейцы.

Депутат поделился данными о себе, рассказал об особенностях профессиональной деятельности, о взаимодействии с общественными и волонтерскими организациями. Не обошли стороной и вопросы о развитии муниципалитета, в частности, о реконструкции стадиона «Спартак» и о перспективе благоустройства нижней части парка имени Воробьева.

«Всегда стараюсь замотивировать ребят, поделиться опытом и знаниями. Главное – идти к намеченным целям, превозмогая сложности. Если дело не получается, это не повод останавливаться. Главное – не бросать начатое. Чем больше преград, тем сильнее становишься», – сказал Евгений Авдеев.

Мероприятие прошло в дружественной атмосфере, чему способствовала его неформальность. Евгений Авдеев и молодогвардейцы обсуждали различные темы, дискуссировали, а потом создали из совместных фотографий «коллаж воспоминаний».

В завершении мероприятия депутат Авдеев пожелал команде МГЕР процветания, а также не отчаиваться перед выполнением сложных заданий, быть инициативными и заинтересованными в жизни округа.

Встреча прошла в рамках работы над муниципальным проектом «Лидерство – это реальность», который инициировала партия «Единая Россия».

Муниципальный партийный проект «Лидерство – это реальность» проходит в округе с 2019 года. Организаторы привлекают молодое поколение к жизни округа. Для ребят проводят семинары и тренинги, образовательные мастер-классы. Также организовывают мотивационные встречи депутатами, лидерами общественного мнения и интересными спикерами.