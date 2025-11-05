«12 будильников с повтором»: женщина задумалась о разводе из-за сводящей с ума утренней привычки мужа

Одна из пользовательниц платформы Reddit с ником OppositeNo2609 рассказала, что ее супруг устанавливает 12 будильников с интервалом в пять минут и постоянно нажимает кнопку повтора по утрам, из-за чего она не может выспаться. Ситуация обострилась настолько, что она начала задумываться о разводе.

После серьезного разговора муж согласился оставить только один будильник, однако на следующий день проспал и опоздал на работу.

Получив выговор от начальства, он обвинил супругу в том, что она не помогла ему проснуться. Женщина парировала, что следить за своевременным пробуждением мужа не входит в ее обязанности, и предложила ему обратиться к врачу для решения проблемы с пробуждением, однако муж отказался от этого предложения.

История вызвала оживленную дискуссию среди пользователей интернета. Большинство комментаторов поддержали позицию женщины, отметив, что взрослый человек должен самостоятельно нести ответственность за свое пробуждение.

В качестве решения проблемы люди предложили различные варианты — от сна в отдельных комнатах до приобретения специальных часов с вибрацией.

