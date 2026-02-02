«12-й герой из Дагестана погиб в зоне СВО»: не стало офицера Муслима Муслимова

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб 12-й уроженец Дагестана, удостоенный звания Героя России, — Муслим Муслимов. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

Военнослужащий отправился защищать Родину в 2022 году и прошел путь от рядового солдата до офицера, командуя 74-й мотострелковой ротой отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Меликов, лично знавший Муслима, отметил, что тот погиб, как и жил, — до конца исполняя свой воинский долг. Глава региона назвал это огромной утратой не только для семьи, но и для всего Дагестана и России, охарактеризовав Муслима как удивительно скромного, искреннего и достойного человека.

Звание Героя России Муслимов получил в августе 2024 года. Под его командованием мотострелковая рота успешно выполняла боевые задачи на Донецком направлении.

Во время боев за Авдеевку российские солдаты обнаружили и обезвредили наблюдательный пост ВСУ, с которого велась корректировка огня по наступающим подразделениям ВС РФ. Благодаря этому российские военные смогли прорвать оборону противника, избежав значительных потерь.

Ранее стало известно, что в зоне проведения спецоперации погиб российский актер из Подмосковья Николай Ткаченко.