Актер сериалов «Триггер» и «СашаТаня» из Подмосковья погиб в зоне СВО

Российский актер Николай Ткаченко погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на 37-м году жизни, сообщил ТАСС со ссылкой на его коллегу Рамиза Алиева.

Подробные обстоятельства его гибели не раскрываются. Известно, что Ткаченко не стало в декабре 2025 года.

По информации телеграм-канала SHOT, артист принял решение отправиться на фронт добровольцем вскоре после начала спецоперации в 2022 году. Он проходил службу на линии боевого соприкосновения, где выполнял поставленные задачи.

Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном городе Пушкино. Он окончил Театральный институт им. Бориса Щукина, а также отучился на Высших курсах киноактера при кинокомпании «Амедиа».

С 2021 года Ткаченко был актером Театра современной драматургии, а также сотрудничал с Бахрушинским театральным музеем, театром-студией «Характер» и театром «Томас».

За свою карьеру артист сыграл около 20 ролей в кино и телесериалах. Наиболее известными стали его работы в проектах «Триггер», «ИП Пирогова», «Нереалити», «Триада», «Тест на беременность» и «Галя, у нас отмена!». Его последней работой для зрителей стал сериал «Три плюс три», который вышел на экране в 2025 году.

Ранее боец специальной военной операции (СВО) рассказал, как медальон с архангелом Михаилом спас его от украинского дрона.