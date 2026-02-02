Актер сериалов «Триггер» и «СашаТаня» из Подмосковья погиб в зоне СВО
ТАСС: в зоне проведения СВО погиб 36-летний российский актер Николай Ткаченко
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Российский актер Николай Ткаченко погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на 37-м году жизни, сообщил ТАСС со ссылкой на его коллегу Рамиза Алиева.
Подробные обстоятельства его гибели не раскрываются. Известно, что Ткаченко не стало в декабре 2025 года.
По информации телеграм-канала SHOT, артист принял решение отправиться на фронт добровольцем вскоре после начала спецоперации в 2022 году. Он проходил службу на линии боевого соприкосновения, где выполнял поставленные задачи.
Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном городе Пушкино. Он окончил Театральный институт им. Бориса Щукина, а также отучился на Высших курсах киноактера при кинокомпании «Амедиа».
С 2021 года Ткаченко был актером Театра современной драматургии, а также сотрудничал с Бахрушинским театральным музеем, театром-студией «Характер» и театром «Томас».
За свою карьеру артист сыграл около 20 ролей в кино и телесериалах. Наиболее известными стали его работы в проектах «Триггер», «ИП Пирогова», «Нереалити», «Триада», «Тест на беременность» и «Галя, у нас отмена!». Его последней работой для зрителей стал сериал «Три плюс три», который вышел на экране в 2025 году.
