«12 месяцев — 12 фестивалей»: в Клину опубликовали график мероприятий на 2025 год

Управление социально-значимых мероприятий Администрации городского округа Клин опубликовало график фестивальных мероприятий, которые состоятся на территории муниципалитета в 2025 году.

В Клину состоится 14 ярких фестивальных проектов. У жителей муниципалитета уже была возможность оценить первое мероприятие из анонсированных 14. Так, 4 января в парке «Сестрорецкий» состоялся Фестиваль Комфортной городской среды «Выходи гулять». Не менее увлекательно пройдут и остальные мероприятия.

8 февраля жителей и гостей муниципалитета приглашают на 8-й зимний гастрономический фестиваль «Самоварное настроение». 10-ый Фестиваль народных художественных промыслов России запланирован на 28-30 марта. Традиционно гостей познакомят с бытом, культурой и традициями различных регионов РФ.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Клин ]

17 мая анонсировано проведение фестиваля крафтовой культуры «КлинМайFest», который в 2024 году получил Гран-при. О престижной награде стало известно на Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024. Фестиваль был отмечен в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 000 человек». В 2025 году мероприятие состоится в 6-ой раз.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Клин ]

«В 2015 году в Клину была разработана концепция событийного туризма «12 месяцев — 12 фестивалей». Она кстати тоже была отмечена на Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024, завоевав 2-е место. За это время фестивалей в Клину стало уже не 12, а 14. И работа креативного блока Администрации го Клин продолжается», — концепцию составления графика мероприятий пояснили в Администрации муниципалитета.

Начало лета ознаменуется тремя фестивальными проектами. Так, 14 июня на фестивале современного творчества «КлинArtFest» художники представят уникальные работы, выполненные в разных техниках: граффити, стри-арт, картинки на асфальте и быстрые портреты. 28 июня можно будет оценить мастерство жителей украшать клумбы парка своими руками на заданную тему в рамках фестиваля «Вальс цветов». Третьим важным событием июня станет Международный фестиваль искусств П.И.Чайковского, который пройдет в доме-музее и усадьбе в Клину.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Клин ]

Масштабные праздничные мероприятия запланированы на август. Они приурочены Дню города. В сентябре на гастрономическом фестивале подведут итоги сельскохозяйственного сезона. Горожане примут активное участие —будут соревноваться в изготовлении «Золотого кабачка».

Осенний Хоровой Биеннале ожидается с 1 по 4 ноября. Горожан ожидает исполнение духовной музыки под сводами храмов муниципалитета. В преддверии Нового года Клин посетит Дед Мороза, который прибудет из Великого Устюга.