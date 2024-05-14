12 жителей ДНР погибли за десять дней атак ВСУ

В результате атак вооруженных сил Украины, которые продолжались с 3 по 13 мая, на территории Донецкой народной республики погибли больше 10 мирных граждан, а еще свыше четырех десятков получили различные увечья. Такие данные приводятся на официальной странице уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Мороз.

Согласно приведенной в графике информации, за указанный срок из-за атак украинцев погибли 12 человек, а еще у 46, в том числе троих детей, медики зафиксировали различные ранения. В публикации уполномоченного по правам человека также приводится и общая сводка. За все время агрессии со стороны Украины, были убиты 9263 мирных жителей, среди которых 239 несовершеннолетних. Общее число раненых достигло отметки в 13 805 человек. В это число вошли также 883 ребенка.

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