120 молодогвардейцев наградили ко Дню добровольца в Красногорске

В городском округе Красногорск чествовали волонтеров в их профессиональный праздник.

В Подмосковье специально для неравнодушных и готовых прийти на помощь людей учредили День добровольца. Его отметили 29 октября.

«В регионе есть свой праздник - День добровольца Подмосковья. Я думаю, это очень символично, ведь у нас самая крупнейшая волонтерская организация в стране. В Московской области много неравнодушных людей и членов различных организаций, которые помогать людям», - сказала руководитель «Молодой гвардии Подмосковья» Диана Алумянц.

Ко Дню добровольца благодарственными письмами от Мособлдумы и местного отделения партии «Единая Россия» наградили 120 молодогвардейцев.

«Для меня это стало больше, чем просто видом деятельности. Я этим по-настоящему живу, мне очень нравится помогать людям», - рассказала член Красногорского отделения «Молодой гвардии Единой России» Анастасия Елизарова.

После торжественного награждения для ребят устроили интеллектуальную игру, которая работает на сплочение команды.

Кстати, сейчас в Региональном отделении «Молодой гвардии» состоят больше 8 тыс. добровольцев.