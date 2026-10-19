Капризов забросил десятую шайбу в сезоне НХЛ

В обеих шайбах «Миннесоты» приняли участие все четверо россиян команды. Данила Юров открыл счет после передачи Якова Тренина, а Кирилл Капризов забросил победную шайбу в большинстве, на которую ему ассистировал Максим Шабанов.

Капризов забросил десятую шайбу в сезоне и побил очередной рекорд франшизы. Ранее никто в «Миннесоте» так быстро не достигал отметки в 10 голов. Капризову это удалось после девяти матчей, прежний рекорд принадлежал Брайну Ролстону, которому потребовалось 12 игр для 10 шайб.

Лидер «Миннесоты» продолжает единолично возглавлять снайперскую гонку в НХЛ. У ближайшего преследователя Капризова Кайла Коннора из «Виннипега» восемь голов. По семь шайб забросили Марк Стоун («Вегас»), Алексис Лафреньер («Рейнджерс») и Василий Подколзин («Эдмонтон»).

Ранее стало известно, что СКА уволил главного тренера Игоря Ларионова и назначил на его места Андрея Разина.