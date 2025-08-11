13 тысяч русских детей без садика: кто виноват? Новый законопроект ЛДПР исправит ситуацию

Дети российских граждан получат приоритет перед мигрантами при зачислении в детские сады. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, сообщают «Известия».

Дело в том, что большинство прибывающих в Россию семей мигрантов являются многодетными, поэтому они имеют право первоочередного зачисления. Поэтому российские семьи, у которых один или двое детей, сталкивают с ограничениями при приеме детей в ближайший к месту жительства детский сад.

По статистике за 2024 год в некоторых регионах страны количество детей мигрантов в детских садах и школах доходило до 30–40%. В результате почти 13 тыс. русских детей не были зачислены в детские сады

Новый законопроект призван установить приоритетный порядок для российских граждан при приеме или переводе на обучение по образовательным программам дошкольного образования.

Ранее сообщалось о том, что общественники призвали сделать посещение детсада обязательным.