14 апреля: 5 жутких запретов, которые спасут ваш бюджет и семью

На Руси с давних пор к народным приметам относились с особым трепетом. По ним определяли, какой будет погода, планировали посевную и сбор урожая, предугадывали грядущие события. Неудивительно, что каждый день в народном календаре был наполнен обрядами, традициями и суевериями. О том, какие приметы связаны с 14 апреля и какие церковные праздники приходятся на эту дату, сообщают «Известия».

Чего нельзя делать 14 апреля

В этот день существовало несколько строгих запретов. К примеру, запрещалось оставлять невыметенными порог и крыльцо: верили, что вместе с грязью в дом можно принести нужду и неудачи. Особую осторожность соблюдали в еде — считалось, что переедание и чересчур тяжелая, жирная пища сулят год, полный лишений и трудностей. Кроме того, не поощрялись ссоры между родными и близкими: согласно поверьям, конфликт, возникший на Марью, грозил затянуться на долгое время.

Другие запреты 14 апреля:

— бездельничать и откладывать домашние заботы — весь год пройдет в нищете;

— нарезать хлеб ножом — его полагалось отламывать руками, чтобы не посеять раздор с родными;

— хвастаться своими успехами и достижениями — в народе полагали, что это может обернуться сплошной черной полосой;

— громко кричать, шуметь и чересчур бурно веселиться — излишний шум, по приметам, привлекает нечистую силу.

