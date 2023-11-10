14 коллективов станут участниками фестиваля «Пушкино Театральное. Наследники Станиславского»

С 20 по 25 ноября в городском округе Пушкинский пройдет Межрегиональный молодежный фестиваль «Пушкино Театральное. Наследники Станиславского». Экспертное жюри объявило участников программы. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

В конкурсном отборе приняли участие около 40 детских и молодежных театральных коллективов из Москвы, Московской, Ярославской, Липецкой, Тульской, Владимирской и Белгородской областей. В итоге к участию в фестивале допущены 14 коллективов.

Показы пройдут на трех площадках — в Пушкинском музыкально-драматическом театре, ДК Пушкино и в Московском областном музыкальном колледже им. С. С. Прокофьева.

Помимо конкурсной программы участников ждут творческие лаборатории, во время которых профессионалы театрального мира будут делиться с юными актерами секретами мастерства. Для руководителей театральных студий пройдут отдельные образовательные семинары.