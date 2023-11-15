15-летний сын Кадырова получил орден за защиту ценностей ислама
Фото: [пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики/ТАСС]
Сыну Рамзана Кадырова Адаму вручили орден «За служение религии Ислам» I степени, сообщил министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев.
Награду сыну чеченского лидера лично передал муфтий Чечни Салах-Хаджи Медиев. Указывается, что орден присвоен «за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей».
Для 15-летнего Адама Кадырова это уже седьмая награда. Ранее ему было присвоено звание Героя Чечни, он был награжден высшими орденами Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а также второй по значимости наградой Татарстана – орденом «Дуслык». Все эти регалии были вручены после резонансного случая с Никитой Журавелем.
В сентябре Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Глава Чечни заявил, что гордится поступком сына.