15-летний сын Кадырова получил орден за защиту ценностей ислама

Награду сыну чеченского лидера лично передал муфтий Чечни Салах-Хаджи Медиев. Указывается, что орден присвоен «за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей».

Для 15-летнего Адама Кадырова это уже седьмая награда. Ранее ему было присвоено звание Героя Чечни, он был награжден высшими орденами Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а также второй по значимости наградой Татарстана – орденом «Дуслык». Все эти регалии были вручены после резонансного случая с Никитой Журавелем.

В сентябре Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Глава Чечни заявил, что гордится поступком сына.