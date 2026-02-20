15 миллионов на «творчество»: за что силовики задержали главного куратора кубанского казачества

В Краснодаре под стражу взят высокопоставленный чиновник краевой администрации. Октябрьский районный суд санкционировал арест руководителя департамента по делам казачества и военным вопросам Александра Тарарыкина до 19 апреля 2026 года. Об этом сообщает «РБК».

Следствие полагает, что Тарарыкин использовал административный ресурс для финансирования сомнительных медиапроектов. По версии СК, чиновник принудил руководство Кубанского казачьего кадетского корпуса заключить контракты с региональными медиахолдингами на услуги, в которых учебное заведение объективно не нуждалось. Речь идет о производстве многосерийного фильма стоимостью 13,2 млн рублей и написании литературного произведения за 1,9 млн рублей. Общая сумма ущерба бюджету оценивается более чем в 15 млн рублей.

Примечательно, что Александр Тарарыкин занимал свой пост с декабря 2024 года и всего месяц назад, в январе 2026-го, был переназначен на эту должность губернатором Вениамином Кондратьевым. Теперь чиновнику грозит реальный срок заключения, а следствие проверяет причастность других лиц к реализации данных «творческих» контрактов.

