150 тысяч жителей Тель-Авива вышли на акцию протеста

Около 150 тысяч жителей Тель-Авива собрались для протеста против судебной реформы премьера страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщают местные СМИ .

Газета сообщает, что протестанты собрались по всему Израилю. В Герцлии и Хайфе они заблокировали автомобильное движение. 2 протестанта были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка в городе Бат-Ям.

Реформа, спровоцировавшая волну протестов со стороны граждан, призвана расширить контроль Кнессета над судебной ветвью власти. В марте был уволен минобороны Йоава Галанта за заявление о том, что реформа угрожает безопасности Израиля.

В апреле Галанта был восстановлен в должности. Это вызвало волну протестов в стране, в которой впервые в истории присоединились резервисты. Эти акции до сих пор проходят по всему Израилю.