16 человек из Подмосковья стали лучшими по итогам первого этапа конкурса «Наука. Территория героев»

16 представителей Подмосковья стали лучшими в трех научных направлениях по итогам первого этапа шестого сезона конкурса «Наука. Территория героев». Они вошли в топ-10 в каждом из направлений.

Конкурс проходит по нескольким тематическим направлениям: «Энергия и числа», «Биохимия открытий», «Наука в жизни» и «Научный креатон».

Все победители первого этапа получат призы от организаторов конкурса. Второй этап стартовал 27 октября и продлится до 16 ноября.

Конкурс проводится при поддержке национальных проектов России и входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий. Зарегистрироваться можно на платформе герои.наука.рф. Победители конкурса пройдут стажировки в ведущих научно-образовательных центрах страны, получат дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны и гранты от компаний Билайн и ФосАгро.