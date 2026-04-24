Таинственное «золотое яйцо» на дне моря: странный артефакт связали с пришельцами

Загадочный объект, найденный на глубине более трех км у побережья Аляски и прозванный «золотым яйцом», наконец получил научное объяснение, пишет Daily Mail. Исследование заняло несколько лет и потребовало генетического анализа.

Как выяснили ученые, это вовсе не яйцо и не новый вид, а остаток гигантского морского анемона, морского организма, родственного кораллам и медузам, — Relicanthus daphneae. Речь идет о скоплении клеток, которое раньше служило основанием организма, прикрепленного к камню.

Объект обнаружили в 2023 году во время экспедиции National Oceanic and Atmospheric Administration, и сначала он озадачил даже опытных исследователей. Гладкая, блестящая структура с отверстием породила версии от неизвестного вида до «инопланетного организма».

«Мы сразу поняли, что перед нами нечто необычное, но определить природу оказалось непросто», — отметил один из участников исследования.

Решающим стало изучение под микроскопом: ученые нашли стрекательные клетки, характерные для кораллов и анемонов. Дальнейший ДНК-анализ подтвердил происхождение.

При этом часть загадки остается: специалисты до сих пор не уверены, как именно этот фрагмент отделился — в результате гибели организма или как часть процесса размножения.