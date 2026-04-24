Народная программа: новое качество образования создается в Подмосковье

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» в ходе круглого стола в Балашихе подвело итоги Народной программы в сфере молодежной и семейной политики. Как отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес, в регионе создали сеть более чем из 130 современных мастерских под запросы конкретных предприятий. Работу находят около 80% выпускников колледжей. На старте их средняя зарплата составляет порядка 75 тыс. рублей.

«Большинство студентов получают предложения от работодателей уже на третьем курсе, что говорит о качестве и востребованности профобразования», - сказала министр.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Дмитрий Абаренов отметил, что при поддержке «Единой России» в области также создаются условия для всестороннего развития детей.

«Сегодня для нас есть три ключевых приоритета: каждый житель должен заниматься физкультурой, все объекты должны быть загружены на 100% и любое соревнование, в котором участвуют спортсмены Московской области, должно завершаться победой. Понятно, что это спорт и результаты бывают разными, но задачи мы ставим максимальные», - сказал он.

Абаренов сообщил, что в регионе спортивные секции посещают свыше 5 тыс. детей. Участниками проекта «Школьная лига», инициатором которого стала «Единая Россия», стали 50 тыс. детей со всего Подмосковья. Также более 5 тыс. детей записались в секции, открытые на школьных стадионах.

«Школьные стадионы, секции и дворовые проекты делают спорт ближе к детям. Для нас важно, чтобы каждый ребенок мог заниматься спортом рядом с домом. Безусловно, все это стало возможным благодаря поддержке партии на всех этапах, включая формирование регионального бюджета», – заявил министр.

