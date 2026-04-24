Пиво как источник «витаминов»? Ученые нашли неожиданную пользу в бокале пенного

Пиво действительно может быть источником витамина B6, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of Agricultural and Food Chemistry. Немецкие ученые проанализировали десятки сортов напитка и обнаружили в них полезные микроэлементы.

В исследовании изучили 65 видов пива — от лагеров до безалкогольных вариантов. Оказалось, что ингредиенты вроде ячменя и дрожжей содержат витамин B6, который важен для обмена веществ и переноса кислорода в крови.

Больше всего витамина нашли в крепком сорте бок — около 0,8 мг на литр. Для сравнения, суточная норма составляет примерно 1,2–1,4 мг. При этом безалкогольное пиво показало сопоставимые результаты.

«Пиво может вносить заметный вклад в поступление витамина B6 с пищей, но у напитка есть и минусы, касающиеся воздействия на печень, сосуды и выработку тестостерона у мужчин», — отмечают авторы работы.

Ученые подчеркивают: данное исследование — не повод увеличивать потребление алкоголя. Безалкогольные варианты дают тот же эффект без рисков, связанных со спиртом.

Таким образом, польза есть, но скорее как дополнительный бонус, а не причина чаще брать еще один бокал.