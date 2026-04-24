Индустриальный парк в Дмитровском округе расширят в этом году

В Дмитровском муниципальном округе продолжается развитие индустриального парка «Никольское 2». Третий этап его строительства планируют завершить в III квартале 2026 года — об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Ключевым объектом является производственно‐складской комплекс. Его общая площадь превысит 74 тыс. кв. м, а объем складских помещений достигнет 750 тыс. кубометров.

Здание спроектировано с разной этажностью — от 1 до 3 этажей — и предназначено для хранения товаров народного потребления. Для удобства логистики по периметру комплекса оборудуют 62 дока, которые обеспечат эффективную отгрузку продукции.

На текущий момент инспекторы Главгосстройнадзора зафиксировали, что строительная готовность достигла 50%. Это говорит о стабильном ходе работ и соблюдении графика реализации проекта.

