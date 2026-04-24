Часцовская школа в Одинцово на пути к обновлению: капитальный ремонт завершили на 60%

В поселке Часцы Одинцовского округа активно идет капитальный ремонт Часцовской школы — работы выполнены уже на 60%. Проект реализуется в рамках федеральной программы капитального ремонта школ региона, запущенной по поручению президента. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Трехэтажное здание школы, возведенное в 1962 году, ждет полное обновление — от кровли до внутренних инженерных систем. Как уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский, на площадке трудятся 40 рабочих, задействованы 2 единицы техники.

Прогресс по видам работ демонстрирует уверенное продвижение проекта: фасадные работы завершены уже на 80%, предчистовая отделка внутренних помещений, включающая стяжку, штукатурку и потолки, выполнена на 70%, а монтаж инженерных систем готов на 60%.

Общая площадь школьного здания составляет 2302,3 кв. м. В ходе капремонта специалисты уже демонтировали старые конструкции и сейчас последовательно выполняют широкий спектр задач. Они устанавливают новые оконные блоки, проводят замену инженерных сетей, занимаются внутренней отделкой помещений, монтируют новые двери и осветительные приборы, а также выполняют кровельные и фасадные работы.

Все запланированные мероприятия должны быть закончены в августе 2026 года. Это значит, что новый учебный год ученики Часцовской школы начнут в полностью обновленном здании с современными условиями для обучения и отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа №1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.