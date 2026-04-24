Снег в конце апреля: Москва готовится к самому суровому «армагеддону» за годы

Последняя неделя апреля готовит москвичам настоящее испытание на прочность. Вместо предпраздничного тепла город накроют арктические циклоны с мокрым снегом и ночными заморозками. Синоптики предупреждают: прежде чем потеплеет, столице придется пережить «погодный армагеддон», пишут РИА Новости.

Две волны ненастья: снег и циклоны

По прогнозу руководителя центра «Метео» Александра Шувалова, Центральную Россию атакуют сразу два мощных циклона.

Первая волна: продлится до 24 апреля включительно, принося дожди и промозглую погоду.

Вторая волна: накроет город в выходные и начале следующей недели (25–27 апреля). Именно этот период станет самым сложным.

«Снежный армагеддон» в конце апреля

Евгений Тишковец из центра «Фобос» дает еще более суровый прогноз. По его словам, жителей столицы ждет редкое для конца апреля явление — формирование временного снежного покрова.

26 апреля (воскресенье): ожидаются сильные ливни, которые к вечеру начнут переходить в мокрый снег.

27 апреля (понедельник): самый холодный день. Ночные температуры опустятся до –2…+2°C, а днем столбики термометров не поднимутся выше +6°C. К вечеру может образоваться снежный покров высотой 1–4 см.

28 апреля (вторник): похолодание достигнет пика — высота сугробов может вырасти до 5 см, а дневная температура составит всего +5°C.

Когда же придет тепло?

Метеорологи единодушны: разворот к весне произойдет только в самые последние дни месяца.

После 28 апреля осадки окончательно перейдут в «жидкую фазу» (дожди), а накопленный снег начнет быстро таять.

29–30 апреля температура поднимется до +10…+12°C.

К 1 мая ожидается долгожданный прогрев до +12…+14°C.

Несмотря на потепление к праздникам, погода останется неустойчивой, поэтому убирать далеко теплые куртки и зонты синоптики пока не рекомендуют.